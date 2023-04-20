Kaçarken polisi yaralayan hayvan hırsızları yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldıkları hayvanları yükledikleri araçla kaçarken kendilerini takip eden polise ateş açıp yaralayan hayvan hırsızları jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldıkları hayvanları yükledikleri araçla kaçarken kendilerini takip eden polise ateş açıp yaralayan hayvan hırsızları jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Demirci, Eşkin, Aşağıtınaz ve Ortaçökelge Mahallelerinde son zamanlarda hayvan hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelilerine ait olduğu tespit edilen bir aracın kaçmaya çalışması ve takibi esnasında yaşanan kovalamacada hırsızlık şüphelilerince ateş edilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

Hırsızlık şüphelileri M.E., F.E. ve E.Y. Viranşehir ilçesi Çiçekli ve Terzi mahallelerinde bulunan ikametlerinde jandarma tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA