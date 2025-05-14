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Kaçan Sürücü Polise Çarptı, Yakalandı

Kaçan Sürücü Polise Çarptı, Yakalandı
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Eskişehir girişinde polis uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayınca kaçmaya çalışan sürücü, polise çarptı ve hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü bir saat sonra yakalandı.

Eskişehir girişinde bulunan polis uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken bölgede bulunan polis memuruna çarptı. Göğüs bölgesinden darbe alan polis hastaneye kaldırılırken sürücü yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, dün gece çevreyolunun Batıkent Mahallesi kısmında bulunan Bursa-Eskişehir Karayolu Polis Uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri 09 Z 0681 plakalı aracı durdurmak istedi. B.D. idaresindeki aracın sürücüsü dur ikazına uymadı. Hızla uygulama noktasından Ankara istikametine doğru kaçmaya çalışan sürücü, Köpek Eğitim Merkezi'ne (KEM) bağlı polis memuru G.A.'ya çarptı. Sağ dikiz aynası kırılan araç uygulama noktasından kaçarken yaralı polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) sevk edildi. Tedavi altına alınan G.A.'nın göğüs bölgesinden darbe aldığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaya olarak kaçarken yakalandı

Olay yerinden kaçan sürücü aracını ise Batıkent Mahallesi Morçiçek Sokak üzerine bırakıp yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yaklaşık 1 saat sonra Çamlıca Mahallesi'nde yakalanan B.D. sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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