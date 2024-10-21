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Kaçan Keçiler İnşaatın Çatısına Çıktı

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İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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