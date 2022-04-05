Kaçan hırsız kovalamaca sonrası tarlada yakalandı - Haberler

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Kaçan hırsız kovalamaca sonrası tarlada yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçan hırsız kovalamaca sonrası tarlada yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, elektrik şirketine ait demir plakaları çalan hırsızı nefes kesen kovalamaca sonrası tarla içinde yakaladı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, elektrik şirketine ait demir plakaları çalan hırsızı nefes kesen kovalamaca sonrası tarla içinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Havuzlar Mezarlığı'ndan hırsızlık ihbarı alan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Suçüstü yakalandığını anlayan şahıslar tarlaya kaçarak izini kaybettirmek istedi. Ekip otosundan inerek hırsızların peşine düşen polis ekipleri, iki şahıstan birini 250 metrelik yaya olarak kovalamaca sonrası kıskıvrak yakaladı. Diğer şahıs ise kayıplara karıştı.

Şüpheli M.C. gözaltına alınırken, elektrik şirketine ait çaldıkları demir plakalar da muhafaza altına alındı. Kaçan diğer şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaçan hırsız kovalamaca sonrası tarlada yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Şehit, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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