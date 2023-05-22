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Kaçakçılıkla mücadelede 200 bin TL'lik vurgun önlendi

Kaçakçılıkla mücadelede 200 bin TL'lik vurgun önlendi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de jandarma ekipleri 3 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 48 bin 600 boş makaron ve onlarca kilo tütün ele geçirdi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri 3 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 48 bin 600 boş makaron ve onlarca kilo tütün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 19 Mayıs'ta Gölcük, Karamürsel ve Gebze ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 48 bin 600 boş makaron, 10 bin 160 dolu makaron, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, 90 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 620 boş sigara kutusu, 3 kilo nargile tütünü ve 90 sahte bandrol ele geçirildi. Konuya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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