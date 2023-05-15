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Kaçakçılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık yapan 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de kaçakçılık yapan 2 şüpheli, çok sayıda malzemeyle beraber yakayı ele verdi.

Denizli'de kaçakçılık yapan 2 şüpheli, çok sayıda malzemeyle beraber yakayı ele verdi.

Denizli'de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede operasyonda yakalanan tütün kaçakçısından 4 bin 068 adet makaron, 349 adet sarma sigara, 570 adet sigara yan ürün, 6 adet paketlenmiş tütün, eşya kaçakçısından ise 31 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan toplam 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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