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Kaçakçılık şebekelerine darbe

3. Sayfa Haberleri

Kaçakçılık şebekelerine darbe

Denizli'de 3 farklı adrese yapılan kaçakçılık operasyonun da 4 kişiden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de 3 farklı adrese yapılan kaçakçılık operasyonun da 4 kişiden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Eşya Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda, 450 litre kaçak etil alkol, 170 litre kaçak alkol, 157 kg kaçak kıyılmış tütün, 41 adet kaçak cinsel hap ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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