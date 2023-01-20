Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçakçılarla mücadelede yüz binlerce ürün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kaçakçılarla mücadelede yüz binlerce ürün ele geçirildi

Kaçakçılarla mücadelede yüz binlerce ürün ele geçirildi Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 12 kişi yakalanırken, yüz binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Kaçakçılarla mücadelede yüz binlerce ürün ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 12 kişi yakalanırken, yüz binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 12 şüpheliye ait 6 işyeri, 3 depo ve 1 evde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda, 790 bin 400 dal sahte bandrollü makaron, 107 bin 20 dal sarılmış sigara, bin 600 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, bin 440 adet cinsel içerikli ürün, bin 306 adet gümrük kaçağı benzinli çakmak, 160 paket gümrük kaçağı sigara, 155 litre etil alkol, 104 kilogram kıyılmış tütün, 83 adet bıçak, 81 litre sahte içki, 70 adet çakmak benzini, 70 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ve 4 adet kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title