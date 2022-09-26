Kaçakçılardan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" operasyonundan, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 20 bin adet kaçak makaron, 280 paket kaçak sigara, 10 adet kaçak elektronik sigara likiti, 6 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Eşya Kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 şüpheliden ise 35 adet kaçak cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ