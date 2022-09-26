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Kaçakçılardan çok sayıda malzeme ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kaçakçılardan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" operasyonundan, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 20 bin adet kaçak makaron, 280 paket kaçak sigara, 10 adet kaçak elektronik sigara likiti, 6 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Eşya Kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 şüpheliden ise 35 adet kaçak cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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