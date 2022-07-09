Son dakika haber | Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı Son dakika haberi... Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı GAZİANTEP - Suriye sınırında bulunan 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı GAZİANTEP - Suriye sınırında bulunan 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli operasyonlarda 28 bin 293 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şahıslardan 4'ü ise serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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