Kaçakçılara geçit yok - Haberler

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Kaçakçılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçakçılara geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çerkezköy İlçesinde denetim yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çerkezköy İlçesinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çok sayıda tabanca, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre yapılan uygulamalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 78 adet kurusıkı tabanca mermisi, 15 gram uyuşturucu esrar maddesi, 3 bin adet makarona doldurulmuş satışa hazır sigara ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan 5 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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