Kaçakçılar eş zamanlı operasyonla yakalandı - Haberler

Denizli'de kaçakçılık şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı 5 ayrı operasyonda yakalanan 7 şüpheliden çok sayıda cep telefonu ve litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

Denizli'de, "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Eşya Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu" çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 1360 litre alkol üretiminde kullanılan etil alkol, 61 şişe sahte alkol, 15 adet sahte bandrol, 3 adet alkol üretim malzemesi, 50 adet kaçak cep telefonu, 50 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa