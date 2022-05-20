Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi - Haberler

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Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 4 şüphelinin kaçak yollarla edindiği tespit edilen 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 4 şüphelinin kaçak yollarla edindiği tespit edilen 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Konyaaltı Toroslar Mahallesi'nde C.A., C.A., C.A. ve B.A.'nın kaçak yollarla elde ettikleri elektronik sigaraları satma arayışında oldukları bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Antalya, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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