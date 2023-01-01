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Kaçak ve sahte bandrollü 68 litre alkollü içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kaçak ve sahte bandrollü 68 litre alkollü içki ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 68 litre kaçak ve sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 68 litre kaçak ve sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Tepebaşı İlçe merkezinde ikamet eden T.D. isimli şahsın, ikametinde bulundurduğu kaçak ve sahte bandrollü içkileri tanıdığı kişilere sattığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla yapılan operasyon sonucu 1 litrelik şişelerde bulunan 68 litre kaçak ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Operasyondan yakalanarak gözaltına alınan T.D. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Operasyon Tepebaşı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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