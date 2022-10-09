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Kaçak uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Kaçak uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı

Giresun'un Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Giresun'un Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.Ş.'nin (27) Espiye ilçesi Seydiköy köyü Karaovacık Yaylası'nda bulunduğunu tespit etti. JASAT tarafından yapılan operasyonla sabah saat 09.00'da yakalanan T.Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Giresun 3. Sayfa Haberler

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