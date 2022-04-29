Kaçak tütün ve sigara operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haberler

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Kaçak tütün ve sigara operasyonunda 8 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak tütün ve sigara operasyonunda 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 307 bin dal makaron, 59 bin 260 dal sarılmış sigara, 163 kilogram tütün, 330 paket sigara, 240 adet mükerrer kullanılmak üzere sökülmüş bandrol, 2 adet elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltın alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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