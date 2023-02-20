Kaçak tütün operasyonunda 7 kişi yakalandı

Denizli'de yapılan operasyonda, yakalanan 7 şüpheliden binlerce tütün ürünü ele geçirildi.

Denizli'de son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, "Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının" suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 60 bin 200 adet makaron, 8 bin 430 adet sarma sigara, 90 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara paketleme makinası ele geçirildi. - DENİZLİ