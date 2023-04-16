Kaçak tünün dolduran şüphelilere baskın: 6 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaçak tütün ile sigara dolumu yapılan bir eve düzenlen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaçak tütün ile sigara dolumu yapılan bir eve düzenlen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir evde kaçak tütün ile sigara dolumu yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada 2 adet elektrikli sigara dolum cihazına hava basan kompresör, 3 adet elektrikli makaron dolum makinesi, 1 adet sigara paketleme makinesi, 27 kilogram kıyılmış tütün, 55 bin 560 adet tek dal sigara 37 bin 200 adet boş makaron ve çok sayıda boş sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu tespit edildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Asayiş Büro Amirliği ekiplerince el konulurken, kaçak malzemelerle yakalanan M.K., A.K., T.K., M.A., E.Ç., ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine getirilen 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden M.K., A.K., T.K., M.A. ve E.Ç. haklarında yapılan adli işlemin ardından adliyeye sevk edilirken, M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA