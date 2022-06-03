Kaçak silaha bir darbe de Jandarma'dan - Haberler

Gümüşhane'de Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmanın ardından bomba arama köpeği nezaretinde yaptığı operasyonda 4 ayrı adreste çok sayıda tüfek, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyünde ikamet eden K.Ç, K.A, Ç.Ö ve V.N.Ö'nün evlerinde satmak amaçlı kaçak silah bulundurduğu istihbaratını alan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleriyle Merkez ve Torul ilçe Jandarma Komutanlıkları personelleri ortaklaşa operasyon başlattı.

Mahkemeden alınan arama kararlarının ardından 4 şahsın evlerinde bomba arama köpeği "Maske"nin katılımıyla eş zamanlı olarak arama gerçekleştiren Jandarma ekipleri 3 adet 8x57 mm Çapında Tüfek, 2 adet 9x19 mm çapında Tabanca, 1 adet 7,65x17 mm çapında Tabanca, 3 adet 9 mm çapında Ses Tabancası, 717 adet 9x19 mm Çapında Fişek, 84 adet 8x57 mm Çapında Fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tahkikata başlandı. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa