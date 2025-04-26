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Kaçak Sigaralarla Yakalandı

Kaçak Sigaralarla Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinden Çine'ye kaçak sigara götüren K.Ö. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 210 bin adet makaron ve 80 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinden aldığı kaçak sigaraları Çine'ye getirmek isteyen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, K.Ö. isimli şahsın Efeler ilçesinden temin ettiği kaçak sigaraları Çine ilçesine götüreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, K.Ö. isimli şahsı durdurdu ve aracında yapılan aramada 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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