Kaçak sigara satan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından kaçak sigara sattığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada kaçak sigara ve ilgili çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma tarafından kaçak sigara sattığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada kaçak sigara ve ilgili çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Sakintepe Mahallesi'ndeki 2 şahsın kaçak yollardan yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürdüğü tespit edildi. Ekiplerin şüpheli şahısların ikametinde ve aracında yaptığı aramada, 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet hava kompresör makinesi, 25 bin 100 adet bandrolsüz ve hologramsız içi tütün dolu makaron, 10 bin 100 adet bandrolsüz ve hologramsız makaron, 196 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ve 30 bin 650 adet kilitli poşet ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR