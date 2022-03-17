Kaçak sigara sarma makinası üreten iki kişi yakalandı

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak sigara sarma makinası üreten iki kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 25 adet elektrikli sigara sarma makinası üretmeye yarayan piyasa değeri 200 bin TL civarında olan 201 adet çeşitli elektronik parça, 300 adet doldurulmuş makaron, 300 adet boş makoron, 500 gr kıyılmış tütün ele geçirildi. Yapılan çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir.