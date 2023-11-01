Kaçak moloz alanları iş birliğiyle temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde kaçak moloz dökülen alanları tespit ederek, üç günlük çalışma sonucu bölgeleri temizledi. Yapılan temizlik çalışmasının ardından ilçeye bağlı Yukarıkayapınar yolu, Evrenos Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Horozköy Mahallesi Şehit Küme Evleri ve Karaçay bölgesine 'Moloz Dökmek Yasaktır' levhaları yerleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle ilçede kaçak moloz dökülen alanların tespitini yaparak, bu bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda eski Muradiye yolu üzeri, Karaçay köprüsü, Evrenos Mahallesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan kaçak dökümlerin yapıldığı bölgeler üç gün süren temizlik çalışması sonucu sağlıklı hale getirildi.

Moloz dökmek yasaktır levhaları monte edildi

Yapılan temizlik çalışmasının ardından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, kaçak moloz dökümünün önüne geçmek, bu alanda vatandaşların dikkatini çekmek ve konunun çevre için hassasiyetine vurgu yapmak amacıyla ilçede Yukarıkayapınar yolu, Evrenos Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Horozköy Mahallesi Şehit Küme Evleri ve Karaçay bölgesine 'Moloz Dökmek Yasaktır' levhaları monte edildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe, "Vatandaşlarımızın kaçak moloz konusuna olan hassasiyetlerini önemsiyor; dairemizce gerekli denetimler başta olmak üzere çalışmalarımızı sıkıca sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA