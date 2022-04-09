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Kaçak midye avcılarına suçüstü baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak midye avcılarına suçüstü baskın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tekne ile midye avcılığı yapan 3 şüpheli, deniz polisi tarafından yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tekne ile midye avcılığı yapan 3 şüpheli, deniz polisi tarafından yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Şahıslar tarafından tekneden toplanan midyeler ise ekipler tarafından denize boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisine ulaşan deniz polisi, gece saatlerinde bölgeye intikal etti. Ekipler, 3 şahsın tekne ile midye avlandığını görünce hemen müdahale etti. Deniz botu ile tekneye yanaşan ekipler, Ö.A., K. A. ve M.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlattı. Daha sonra ekipler, teknede biriktirilen midyeleri denize tekrardan boşalttı. - KOCAELİ

Kaçak midye avcılarına suçüstü baskın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Haberler

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