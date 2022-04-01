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Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis yaptığı operasyonda 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis yaptığı operasyonda 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Operasyonda gümrük kaçağı tütün mamulü satışı yaptığı yönünde bilgiler alan ekipler kent merkezinde 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 13,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilken M.B. ve M.I. hakkında ise işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Karahisar, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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