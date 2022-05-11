Kaçak kesim havyan eti yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığı ve yasa dışı hayvan nakline karşı denetimlerini sürdürürken, Köyceğiz yol kontrolünde kaçak kesim yapılmış 9 adet küçükbaş havyan ele geçirdi.
KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığı ve yasa dışı hayvan nakline karşı denetimlerini sürdürürken, Köyceğiz yol kontrolünde kaçak kesim yapılmış 9 adet küçükbaş havyan ele geçirdi.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yol kontrollerini sıklaştıran ekipler Köyceğiz Döğüşbelen Yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta kontrol yaptı. İ.A. isimli şahsın kullandığı kamyonette belgesiz 9 adet kesilmiş küçükbaş hayvan tespit edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.A. isimli şahsa idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen küçükbaş hayvan etleri imha edildi. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa