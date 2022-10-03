Kaçak kazıya jandarma baskını 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 define avcısı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 define avcısı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele yürüten jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gündoğan Farilya Mahallesi'nde bulunan 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi edinildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda M.K. ve F.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan kontrolde; 4 adet el yapımı dinamit lokumu, 100 gram nitrat gübre, 1 adet metal el dedektörü, 3 adet hilti, 10 adet hilti ucu, 2 adet jeneratör, 10 litre benzin, 2 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet murç, 2 adet levye, 2 adet keser, 10 metre uzatma kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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