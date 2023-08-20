Kaçak kazıya izin yok: 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs, kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Valilik, olayla ilgili tahkikata başlandığını belirtti. - SAMSUN