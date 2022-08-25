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Kaçak kazı yaptı, evinde yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kaçak kazı yaptı, evinde yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan kişiye jandarma operasyon düzenledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan kişiye jandarma operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Çaycuma ilçesinde 1 kişinin evine baskın düzenlendi. Baskın esnasında ekipler evde 1 adet pirinç tarihi obje, 1 adet hançer, 4 adet sikke, 1 adet detektör ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarmada ekiplerince yakalanıp ifadesi alınan şüpheli adliye sonrası müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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