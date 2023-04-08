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Kaçak kazı yaparken, jandarmaya yakalandılar

Kaçak kazı yaparken, jandarmaya yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik planlı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Akçakaya Mahallesi'nde 2 şüpheli şahıs, kaçak kazı yaparken suç aletleri ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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