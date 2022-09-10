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Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

3. Sayfa Haberleri

Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

Zonguldak'ta kayalık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta kayalık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz. Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 8 kişi kayalık alanda kaçak kazı yaptığı esnada, bir adet beton delici alet, bir adet el dürbünü, balta, murç, bel kemeri, inşaat eldiveni, çeki halat, ip ve elektrik kablosu ile birlikte suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli 8 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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