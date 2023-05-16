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Kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı

Kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Felahiye ilçesi Silahtar Mahallesi Ginigini Tepe Harmancık mevkiinde yapılan çalışmalarda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.A. suç aletleri ile birlikte yakalandı.

M.A. işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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