Kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı. Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında M.T., define araması yaparken suçüstü yakalandı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, M.T.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince "Ormanlık alana giriş yasağı ve emre aykırı davranış" suçundan 581 lira idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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