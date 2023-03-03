Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın: 7 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kastamonu'da kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde bir grup şahsın define bulmak amacı ile kaçak kazı yaptığı istihbaratına ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; T.D., H.Y., Z.A., M.E., A.Ç., S.G. ve A.R.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda; 1 adet vinç, 3 adet kova, 2 adet kürek, 2 adet el feneri, 1 adet 13 metre halat, 1 adet uzatma kablosu ve 1 adet baret ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın: 7 gözaltı - Haberler

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