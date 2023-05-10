Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda ekipler N.M., A.T., G.B., C.A., G.M., A.A. ve E.Y.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ve araçlarda yapılan aramada, 20 tarihi eser olabileceği değerlendirilen taş ve demir obje, arama cihazı ve metal dedektör ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler jandarmaya götürüldü. - TEKİRDAĞ