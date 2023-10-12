Kaçak kazı yapan 5 şahsa jandarmadan suçüstü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 5 şahsın tarihi eser bulmak amacı ile izinsiz kazı yaptıkları öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kazı için kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.