Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Eskişehir'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Tekören Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda; 2 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet tarama cihazı ve çeşitli kazı aletleri ele geçirildi. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivrihisar Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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