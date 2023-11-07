Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, yapılan çalışmada kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Kadıbükü köyü Yayla Mahallesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede yaptıkları çalışmada, F.K. (46), M.Ö. (48), M.G. (47), H.Ö (46) ve H.Y.'yi (65) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, 2.5 metre kazılmış çukur tespit ederken, kazıda kullanılan; birer adet kazma, levye, kürek, balta, piknik tüpü, budama makası, 4 adet boşluk bulma çubuğu ele geçirdi.

Malzemelere el konulurken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK