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Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmaya yakalandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğaz köyündeki dağlık bir alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.F., F.E., R.E., M.S. ve T.K, jandarma ekiplerince karakola getirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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