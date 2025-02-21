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Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve şüpheli patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda birer adet caraskal, spanzet, kürek, 5 çift eldiven, 2 adet manivela, 5 metre halat, 5.5 metre zincir ve yaklaşık 2 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen beyaz toz ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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