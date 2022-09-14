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Kaçak içki üreten ve satan 5 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kaçak içki üreten ve satan 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir evde kaçak içki üreten ve satan 5 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de bir evde kaçak içki üreten ve satan 5 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir evde 5 kişi tarafından kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1 adet damıtma düzeneği, 35,2 litre kaçak şekilde yapılan içki, 1 adet termometre, 1 kilo 200 gram anason yağı ve 102 adet boş şişe ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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