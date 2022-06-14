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Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da kaçak göçmen olduğu tespit edilen ve Bayburt'a getirilen ağırlıklı olarak 18-25 yaş aralığında olan 38 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri tamamlanarak, Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Bayburt'ta işlemleri tamamlanan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezine getirilen 38 Afgan göçmen sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilecek.

Bayburt İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, düzensiz göçmenlerin yiyecek, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildiğini söyleyerek, "Afganistan'dan yasadışı yollarla ülkemize gelen düzensiz göçmenlerin İstanbul tarafından yapılan toplama kampanyasından sonra Bayburt'a 38 göçmen gönderildi. Biz burada işlemlerini yaptıktan Aşkale Geri Gönderme Merkezine göndereceğiz. Aşkale Geri Gönderme Merkezinden sonra da ülkelerine gönderilecekler. Bu 38 göçmen Afgan uyruklu, her Pazartesi günü 38 göçmen geliyor, biz onları ülkelerine gönderiyoruz. Yeme-içmelerini, yatacak yerlerini temin ediyoruz. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz işlemlerini yaptıktan sonra otobüsle Aşkale'ye gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Türkiye Bayburt Göçmen 3. Sayfa Haberler

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