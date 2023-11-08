Kaçak göçmenlere eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 14 şahıs yakalandı.

Kaçak göçmenlere eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 14 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Türkiye'ye yasadışı yollarla gelen ve yasal kalış hakkı bulunmayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda; 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan 14 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.