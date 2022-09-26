Kaçak göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de Körfez ve Çayırova ilçesinde yapılan 3 ayrı operasyonda 19 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüphelinin göçmenlere aracı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çayırova Kocaeli Körfez Eylül 3. Sayfa Haberler

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