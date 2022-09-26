Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kaçak göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de Körfez ve Çayırova ilçesinde yapılan 3 ayrı operasyonda 19 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüphelinin göçmenlere aracı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova Kocaeli Körfez Eylül 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title