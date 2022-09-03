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Van 3. sayfa haberleri | Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede böyle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberine göre Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede böyle yakalandı Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı.

Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede böyle yakalandı

VAN - Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van'dan Hatay'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gevaş ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısımlarında oluşturulan gizli bölmelerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4

organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Göçmen Hatay Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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