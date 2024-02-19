Osmaniye'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Araç Yakalandı

Osmaniye'de kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç, "Dur" ihtarına aldırış etmeyerek kaçtı. Kovalamaca sonrası yakalanan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri, Osmaniye D - 400 karayolu Toprakkale mevkilisinde hafif ticari aracı durdurmak istedi. Bir araç polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler, aracı Toprakkale ilçesi çıkışında yakaladı.

Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde 5 yabancı uyruklu şahsın kimlik belgesinin olmadığı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Kaçak göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Kusay K. ve organizatör Muhammed S. isimli Suriye uyruklu 2 şahıs tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayda kullanılan araca el konuldu. - OSMANİYE