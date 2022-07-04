Kaçak cinsel içerikli ürünler piyasaya sürülmeden ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak cinsel içerikli ürünler piyasaya sürülmeden ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaçak cinsel içerikli ürünler piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Denizli'de alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve litrelerce şarap ele geçirildi.

Denizli genelinde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Eşya Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyon çerçevesinde, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 16 şişe halinde toplam 80 litre sahte şarap, 117 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title