Kaçak cep telefonu satılan işyerine jandarmadan operasyon - Haberler

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Kaçak cep telefonu satılan işyerine jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak cep telefonu satılan işyerine jandarmadan operasyon

Eskişehir'de yurtdışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının satıldığı dükkan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de yurtdışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının satıldığı dükkan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda 5 adet yabancı menşeili cep telefonu ele geçirilirken iş yeri sahibini hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çifteler İlçesi'nde cep telefonu alım ve satımı yapan bir şahsın yurtdışından kaçak getirilen cep telefonu sattığı tespit edildi. Gerekli izinlerin alınmasıyla şahsın iş yerine yapılan operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 5 adet yabancı menşeili cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahibine 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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