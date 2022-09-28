Kaçak cep telefonları ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 işyerinde 21 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 işyerinde 21 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık fiillerini izleme, önleme ve araştırma görevi çerçevesinde 2 iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 adet cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Araştırma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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