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Kaçak avcıların yöntemi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak avcıların yöntemi pes dedirtti

Sivas'ta güvercinlerin gözlerini bantlayarak kaçak avcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Sivas'ta güvercinlerin gözlerini bantlayarak kaçak avcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sivas Şubesi Müdürlüğü ekipleri Şarkışla ve Kangal ilçelerinde av koruma faaliyeti gerçekleştirdi. Yırtıcı kuş avcılığını önleme amaçlı gerçekleştirilen av koruma faaliyetinde kaçak yollarla 2 şahsın yırtıcı kuş avcılığı yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahısların av tuzağı ise akıllara durgunluk verdi. Acımasız avcılar güvercinlerin gözlerini bantlayarak canlı mühre olarak kullandıkları belirlendi. Kaçak iki avcı hakkında yasal işlem başlatılırken av esnasında kullanılan araç; kıl tuzaklara ve 3 adet canlı mühre olarak kullanılan güvercine ise el konuldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şarkışla Kangal Sivas 3. Sayfa Haberler

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